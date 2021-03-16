«العميد» يتخطى «النمور» في ليلة «الفار»

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى النصر سلسلة النتائج السلبية أمام اتحاد كلباء بعدم الفوز في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري، بتفوقه 2-1 ضمن الجولة 21، ليرفع «العميد» العائد إلى سكة «النصر» سريعاً بعد تعثره بالخسارة 2-3 في الجولة الماضية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، مقابل 29 للنمور التاسع، وتصدرت تقنية الفيديو «الفار» مشهد المباراة التي توقفت لأكثر من 12 دقيقة على مدار الشوطين.

وترجم تيجالي هجمة مرتدة نموذجية ليسجل الهدف الأول مستفيداً من تمريرة ريان مينديز في الدقيقة 38، وهو الهدف الثامن لتيجالي في 8 مواجهات أمام النمور، علاوة على احتفاله بهدفه «الثامن» في الدوري خلال الموسم الحالي في صدارة قائمة هدافي «العميد».

وعاقب بينل ملابا قائد «النمور» دفاع «العميد» على الخطأ المشترك بين الحارس أحمد شمبيه وطارق أحمد ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 54، بعد كرة استخلصها أحمد جشك قبل أن يرسل تمريرة عالجها ملابا بتسديدة مباشرة، محتفلاً بهدفه العاشر في الدوري.

وأشعل الحكم يحى الملا أجواء المباراة بعد احتسابه ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 65 إثر مخالفة على مينديز داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم ويلغي الهدف المسجل بواسطة البرتغالي توزي من علامة الجزاء بعد العودة مجدداً للفيديو، في الدقيقة 71، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء لصلاح جلال مدير النصر للاحتجاج.

ومنح البديلان البرازيليان طارق لوكاس وجلوبير ليما نقاط الفوز للعميد، بعدما حول الأول كرة عرضية من الجهة اليمنى برأسه تجاه المرمى أبعدها الحارس جمال عبدالله، وأكملها ليما داخل الشباك محتفلاً بالهدف «الثمين» الذي جرى احتسابه بعد العودة مجدداً إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 88.