الوحدة يرسخ عقدة الظفرة بـ«فوز معنوي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رسخ الوحدة العقدة عند الظفرة باكتساحه بثلاثية نظيفة على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي ليرفع «العنابي» رصيده إلى 32 نقطة محتفظاً بالمركز الثامن، بينما تراجع «الفارس» إلى المركز 11 بـ20 نقطة.

ويعد فوز الوحدة معنوياً، خاصة أنه جاء بعد صدمة التغيير الفني، مع مدربه المؤقت جريجوري، الذي نجح في ما فشل فيه سلفه رازوفيتش بالجولات الثلاث الماضية، وهو الانتصار الـ18 للوحدة على مضيفه الذي لم يتذوق طعم الانتصار سوى في 5 مباريات فقط من أصل 30 مباراة جمعت الفريقين في الدوري.

وتمكن خريبين من خطف هدف الوحدة الأول في الدقيقة 31 برأسية رائعة استثمر بها عرضية روبين فيليب، وهو الهدف الأول لخريبين في مرمي فريقه السابق والسادس له هذا الموسم بينما حمل الرقم 23 في الدوري خلال 32 مباراة خاضها في البطولة بقميصي الفريقين.

وجاء هدف الوحدة الثاني عبر لاعبه الشاب عبدالله حمد (19 عاماً) مستغلاً عرضية من خليل إبراهيم سددها بيمناه في المرمى عند الدقيقة 42، وهو أول أهداف اللاعب في الدوري الذي يظهر فيه للمرة الثانية، بعد مشاركته لـ21 دقيقة فقط في الموسم الملغى، قبل أن يضيف تيم ماتافز هدفه الثامن في المسابقة والثالث للوحدة في المباراة عند الدقيقة 78مستفيداً من عرضية إسماعيل مطر.