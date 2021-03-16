بوبيرين من «جامع الكرات» في دبي إلى نجم صاعد

منير رحومة (دبي)

قصة طريفة تشهدها بطولة دبي الدولية لمحترفي التنس في نسختها 29، عندما عاد الأسترالي ألكسي بوبيرين المصنف 86 عالمياً، الى دبي للمشاركة في المنافسات، بعد أن كان طفلاً يعيش في الإمارات مع أسرته، ويشارك في البطولة مع فريق «جامعي الكرات»، حيث كان بوبيرين ضمن فريق الأطفال الذين يتم اختيارهم لجمع الكرات خلال المباريات في نسخة 2009، إلى جانب شقيقه أنتوني، عندما كان والدهما يعمل بدبي خلال تلك الفترة.

وبدأ بوبيرين ممارسة لعبة التنس في دبي، ثم انتقل للعيش مع عائلته في اسبانيا 2010، وشارك في العديد من البطولات حول العالم، قبل أن يحقق حلمه بالمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة.

وقال بوبيرين:«إنه شعور رائع أعيشه خلال مشاركتي ببطولة دبي للتنس، حيث كنت منذ سنوات أجمع الكرات في هذا الملعب، واليوم أعود إليه مرة أخرى كأحد المشاركين في البطولة، لقد حققت حلما راودني كثيرا في طفولتي عندما كنت أشاهد اللاعبين الكبار وهم يشاركون. أشكر اللجنة المنظمة على بطاقة الدعوة، وأتمنى أن أحقق نتائج أفضل في الدورات المقبلة». وخسر ألكسي بوبيرين في الدور الثاني أمام الروسي كارين خاشانوف المصنف 22 عالميا.