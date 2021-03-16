قمة قادة الرياضة العالميين تستعرض التجارب الناجحة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم، أعمال اليوم الأول من قمة قادة الرياضة العالميين عبر تقنية الاتصال المرئي، التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين ضمن أجندة فعالياته ومبادراته الرياضية العالمية الطامحة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية المتقدمة، وإثراء الحركة الرياضية الإماراتية بمزيد من النجاحات ومحطات التميز.

وركزت مختلف جلسات اليوم الأول على مناقشة كل ما يتعلق بالفعاليات الرياضية، خلال الجائحة، والعديد من القضايا المهمة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي كلمة مسجلة خلال القمة عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عن سعادته باستعراض تجارب وطموحات الاتحاد أمام عدد كبير من قادة الرياضة العالميين، مبيناً أن الاتحاد ومن خلال البطولات التي ينظمها استطاع التعامل مع الجائحة بحرفية، ووفقاً لمتطلبات الأمن والسلامة وبأعلى المعايير.

كما استعرض عدداً من المحاور الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن محاور رئيسة، بدءاً من المنتخبات الوطنية، وهدف الصعود إلى كأس العالم 2026 والفوز ببطولة آسيا القادمة، وتطوير المراكز الوطنية لتنمية المواهب، ومتابعة خطط الدولة في موضوع التجنيس، وزيادة عدد اللاعبين المسجلين، وإضفاء الطابع الاحترافي على جميع الأندية بالتعاون مع رابطة الأندية المحترفة، وتطوير الأصول التجارية ومحفظة الشركاء للاتحاد في محاولة لتحقيق الاستدامة التجارية في الاتحاد، والتواصل مع المزيد من المشجعين على مستوى أعمق، والذي يتضمن زيادة الاهتمام بكرة القدم بين الأجيال الناشئة، وتعزيز العلاقات الكروية مع مختلف البلدان، وتفصيل الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة القدم الخماسية في الإمارات.

ومن جانبه أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لأعمال قمة قادة الرياضة العالميين، أن أبوظبي تعاملت مع جائحة (كوفيد- 19) باتباع أعلى معايير التدابير الاحترازية والوقائية، مستفيدة من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في هذا الخصوص وتوجهاتها منذ البداية.

وقال العواني: «خلال استضافتنا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، أكدنا ضرورة وجود مسحة سلبية كل 48 ساعة لجميع المشاركين في تلك الفعاليات، فاستضفنا دوري الكريكت الهندي الممتاز لمدة تزيد عن 3 أشهر، وقمنا بإجراء فحوص، بواقع 13477 ألف اختبار بي سي آر، كما تم استضافة بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف ،وأجريت خلالها 2000 مسحة، ومؤخراً نجحنا في تنظيم مبهر لطواف الإمارات خلال الفترة من 21 – 27 فبراير الماضي، والتي أجربت خلاله 2750 مسحة، وكذلك استضافنا بطولة أبوظبي تي تن للكريكت، وأجرينا 4350 مسحة. وأضاف قائلاً:«أثبتنا قدرة الإمارات على التعامل مع الجائحة، من خلال العديد من البطولات أبرزها تحدي الفورمولا 1، وبطولة اليو اف اس، بمتابعة الملايين من مختلف أنحاء العالم، وأرسلنا بذلك رسالة قوية للعالم أجمع بأننا قادرون - رغم الظروف الصعبة - على المضي قدماً في طريق التنمية والازدهار».

وحول تأثر المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، أوضح العواني أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية الافتراضية أثناء فترة الإغلاق، ثم تم البدء بتنظيم الفعاليات الرياضية بأعداد محدودة ووفقاً لمتطلبات السلامة والتدابير المعمول بها بأعلى مستوى، وتم التركيز على التوعية المجتمعية، من خلال قنواتنا المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمنا مع شركائنا نموذجاً يحتذى به في ظل الظروف الصعبة».

كما تحدث خلال أعمال اليوم الأول من قمة قادة الرياضة العالميين لورانس إبستين الرئيس التنفيذي للعمليات في UFC حول الرؤية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومايتي فينتورا العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «لاليجا» التي تحدثت عن أصحاب الحقوق وكيفية تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموريسيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة، وأمير خان الملاكم المحترف اللذان تحدثا عن كيفية جلب المزيد من الأحداث لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، ومايك راج العضو المنتدب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والرئيس الدولي للاستشارات والبحوث الاستراتيجية في نيلسون سبورت الذي استعرض رغبة وتشوق الجماهير للعودة مجدداً وبشكل آمن للفعاليات الحية والمباشرة، وفرانشيسكو كالفو الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي روما الإيطالي الذي تحدث عن مخاطر وفرص الملكية الخاصة في كرة القدم، وما الإصلاح المطلوب لحماية اللعبة؟ وبناء ملعب جديد في قلب روما، وفتح قنوات جديدة لتطوير الإيرادات، وأليكس براون نائب الرئيس في إدارة العلامات التجارية في «أدنوك» الذي تحدث بإسهاب عن أنواع الشراكات الرياضية الجذابة للعلامات التجارية المحلية، وموقف الشركات من الفعاليات الرياضية وخصوصاً خلال الجائحة، كما تحدثت خلال اليوم الأول دينيس باريت باكسينديل الرئيس التنفيذي في نادي إيفرتون حول العمل من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لما بعد (كوفيد- 19)، ووضع خارطة طريق لتحقيق أهداف بعيدة المدى رغم الجائحة وآخر تطورات ملعب Bramley-Moore Dock التابع للنادي ومشروع Goodison Legacy، والحفاظ على علاقة قوية مع المجتمع المحلي، ومقتطفات من القيادة خلال عام مليء بالتحديات.