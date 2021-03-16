الاتحاد الأرجنتيني يكرم الإمارات بـ«قميص التانجو»

علي معالي (دبي)

وجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الدعوة إلى سعيد عبدالله القمزي السفير والمفوض فوق العادة للإمارات في الأرجنتين، لحضور المشروع العالمي الذي تم افتتاحه في بيونس إيرس، وهو المعهد التكنولوجي لكرة القدم«أفا»، حيث قام كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، بمنح سفيرنا قميص منتخب «التانجو» مطبوعاً عليه اسمه والرقم (10) تقديراً لدولة الإمارات، كونها كانت الدولة الأولى في العرب والشرق الأوسط التي استقبلت هذه التكنولوجيا، من خلال مدرسة للأكاديمية الأرجنتينية في منطقة القصيص.

وكان جييرمو توفوني مدير الأكاديمية الأرجنتينية قد قام بزيارة منذ فترة قصيرة إلى دبي، واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين باتحاد الكرة لطرح الفكرة الرائدة في العالم، وسيقوم رئيس الاتحاد الأرجنتيني بزيارة خلال الفترة القصيرة المقبلة للتباحث في كيفية الاستفادة من هذه التقنية، التي يعتبرها الجانب الأرجنتيني بأنها بمثابة ثورة في كرة القدم خاصة في المراحل السنية.

وقال تابيا في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «مشروع طموح ستكون التكنولوجيا والرياضة والصحة والتعليم سائرون معاً في خط واحد، واختيارنا للإمارات محطتنا الأولى جاء بعد التجاوب الكبير الذي وجدناه في خطوتنا بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وتوفر كل الإمكانيات التي يمكن أن تجعل من المشروع بمثابة نهضة كبيرة لكرة القدم الإماراتية».

وأضاف: «مشروعنا يتضمن افتتاح المعاهد التي سيتم توزيعها في أكثر من 50 دولة، وسيكون الهدف الرئيسي منها تدريب الأطفال والناشئين، إلى جانب دمج منصة مبتكرة للتعلم الإلكتروني».

وعبر تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني عن سعادته بأن تكون الإمارات هي نقطة الانطلاق لهم في الشرق الأوسط، قائلاً: «هناك بنية تحتية جيدة شاهدناها في الإمارات، ورغبة في هذا التعاون من خلال الزيارة التي قام بها توفوني مدير أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، وأن دعوتنا للسفير الإماراتي تأتي تقديراً من جانبنا ورغبتنا في تعاون مستقبلي مثمر».