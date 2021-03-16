الدبل: تتويج «الصقور» بلقب «الشباب» حافز لـ«الأول»

معتصم عبدالله (دبي)

ثمن يوسف أحمد الدبل، مدير فريق الإمارات للشباب، تتويج «الصقور» بلقب دوري الشباب لموسم 2020- 2021، مؤكداً أن الإنجاز الذي تحقق نتيجة عمل كبير ومجهود يحسب للجميع في الإدارة والجهاز الفني الذي يقوده المدرب سمير الشيخ واللاعبون.

وحسم «الصقور» لقب النسخة الأولى للدوري التي شهدت 8 أندية، بعدما حصد الفوز في 10 مباريات مقابل التعادل في ثلاثة والخسارة في مباراة واحدة أمام دبا الفجيرة 1-2 في الجولة الثالثة، وتصدر «الصقور» قائمة الأقوى هجوماً برصيد 36 هدفاً، والأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

وأوضح الدبل: «إدارة النادي لم تقصر، وظلت خلال عامين تقف خلف الفريق وتدعمه بقوة، والحقيقة أننا كنا قريبين جداً من التتويج في الموسم الماضي، لكن قرار الإلغاء حال دون حصولنا على ما نريد».

وأضاف: «الإمارات كان الفريق الأفضل في كل شيء، ففنياً نحن أفضل فريق، إلى جانب أننا الأقل حصولاً على البطاقات الملونة»، لافتاً إلى حصول لاعب وحيد على بطاقة حمراء طوال مشوار المسابقة.

وتابع: «لدينا لاعبون جيدون نجحوا في قيادة «الأخضر» الشاب إلى المركز الأول، وكانوا الطرف الأفضل في كل المباريات حتى التي لم ننتصر فيها لم نكن سيئين».

وذكر أن الفريق الحالي يمثل رافداً للفريق الأول يستفيد منه الأخير في المستقبل، وكشف الدبل أنه على الصعيد الشخصي سعيد بخدمة ناديه الذي تربى فيه، وأمضى 14 عاماً يعمل في المراحل السنية، وهو يرى أن التتويج بهذه البطولة حدث مهم في مسيرته الطويلة.

من جهته، قال سيف الدرع، قائد فريق الإمارات الشاب: «أود أن أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على دعمهم».

وأضاف: «البطولة هدية للشيخ أحمد بن صقر، لأننا كنا وعدناه بالحصول على اللقب في الموسم الماضي، ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا لم نفِ بالوعد بسبب إلغاء الموسم، لكننا أوفينا بوعدنا في هذا العام».

وتابع: «نهدي البطولة أيضاً إلى كل من وقف خلفنا ودعمنا، إنها بطولة كبيرة ومهمة وتوجت جهداً وعملاً كبيراً، أعتقد أن التكاتف والروح والعلاقة القوية بيننا، كان لها أثر كبير في الإنجاز إلى جانب الأجواء المهيأة وتميز اللاعبين».

وأشاد الدرع بزملائه واعتبر أنهم كانوا قدر التحدي والطموح، وقال: «مجموعة رائعة ولاعبون مميزون فعلاً لعبوا بولاء وإخلاص وثقة وروح، ونجحوا في التفوق على كل المنافسين، ورسالتي إلى جمهور رأس الخيمة ونادي الإمارات أن المستقبل لنا في وجود لاعبين شباب جيدين قادرين على حمل الراية وإكمال المسيرة».

يذكر أن قائمة فرق الإمارات المتوج بلقب دوري الشباب، تضم سيف الدرع القائد وعبدالله النعيمي وسيف الجلاف وتياجو سيلفا وزكريا مكنون وسلطان عوض وعلي حميد ومحمد حسن وجمعه إسماعيل وإبراهيم ياسر وأحمد الشحي ومحمد خليل وأحمد خميس ويوسف ناصر وفهد بدر وعمار عزيز وجاسم علي وبهاء الدين مصطفى وسلطان علي وجمال سعود وخليفة عثمان وخليفة البرق وتيسير السعدي وعلي كريم وعلي سويدان ومحمد طارش.