«المهندس» يهدد أرقام كوزمين مع «الفرسان»!

منير رحومة (دبي)

وسط أجواء إيجابية يعيشها شباب الأهلي بعدم الخسارة للمباراة 18 على التوالي في جميع المسابقات، يسير المدرب مهدي علي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد الأرقام المهمة، ومواصلة المسيرة الوردية على رأس الجهاز الفني لفريق «الفرسان»، خاصة بعد التطور في الأداء والمستوى، واستعادة الفريق توهّجه، ونجاح اللاعبين في الظهور بحقيقة مستواهم، بما يبشر بحصد المزيد من الإنجازات، في جميع المسابقات، على اعتبار أن الفريق وصل إلى نهائي كأسي صاحب السمو رئيس الدولة، والخليج العربي، وقادر على التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري.

وتهدد نجاحات مهدي علي، أرقام المدرب الروماني أولاريو كوزمين مع «الفرسان»، الذي حقق مسيرة 23 مباراة متتالية بلا خسارة في جميع المسابقات، حيث لم يعد يفصل «المهندس» سوى خمس مباريات لمعادلة الرقم، علماً بأن شباب الأهلي أمامه خمس مباريات في الدوري، مع الظفرة في الجولة 22 للدوري، ثم الفجيرة وبني ياس والوصل والنصر، ومباراتان في نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة أمام النصر.

ويذكر أن مهدي علي الذي قاد منتخب الشباب للفوز بكأس آسيا 2008، والمنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012، والمنتخب الأول إلى التتويج بلقب كأس الخليج 2013، والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، بدأ مشوار نجاحاته هذا الموسم مع شباب الأهلي بالتتويج بلقب كأس السوبر في يناير الماضي، ويطمح في إضافة لقبين مهمين في كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، لانتزاع ثلاثية في نصف موسم، علماً بأن الروماني كوزمين نجح بدوره في التتويج بثلاثية الدوري وكأس الخليج العربي وكأس السوبر في موسم واحد أيضاً.

والمثير في مسيرة «المهندس» مع فريق «الفرسان» أجواء التفاؤل التي تحفز اللاعبين، خاصة مع اقتراب انضمام نجم كرة الإمارات عمر عبد الرحمن إلى الفريق، بما يزيد من قوة شباب الأهلي لتقديم أقوى العروض، وحصد المزيد من النجاحات المحلية والخارجية.