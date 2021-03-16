الكايت سيرف في «سي إن إن»

دبي (الاتحاد)

بثت شبكة «سي إن إن» الأميركية العالمية تقريراً مفصلاً عن انتشار رياضة الواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف) في شواطئ الامارات وإمارة دبي، التي وفرت المناخ المناسب لمرتادي شواطئها الدافئة ورمالها الساحرة لممارسة شتى أنواع الرياضات البحرية ومنها رياضة (كايت سيرف).

وسلطت الشبكة الأضواء على هذه الرياضة من خلال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي استضاف يناير الماضي منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمياه -كايت سيرف- والتي ينظمها النادي منذ 4 مواسم، بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وتحدث في التقرير الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء حول التطور المتواصل لهذه الرياضة ودور دبي الرائد في دعمها، فيما تحدث بطلنا محمد عبيد المنصوري عميد نجوم هذه الرياضة وقائد المنتخب الوطني عن مشواره وعشقه لهذه الرياضة، وحلمه أن يكون يوم أفضل متسابق في هذه الرياضة بالمنطقة الخليجية.