95 خيلاً تتنافس على ألقاب زعبيل في جبل علي

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل حفل سباقه الحادي عشر والأخير لهذا الموسم «زعبيل2»، ظهر الجمعة المقبل، بمشاركة 95 خيلاً تتنافس على أشواط السباق السبعة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 790 ألف درهم، ويقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يشتمل الحفل على سباق باسم الإعلامي الراحل محمد أحمد طه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمشاركة ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبر الاتصال المرئي، وبحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، والفنان بلال عبدالله بالنيابة عن مسرح دبي الأهلي، وطه أحمد طه مدير تحرير مجلة العاديات، وسام شينسكي، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأكد ميرزا الصايغ استمرار رعاية مزارع شادويل وشادويل فارم وديرنزتاون للموسم المقبل لسباقات مضمار جبل علي، متوجهاً بالشكر إلى إدارة مضمار جبل علي لجهودها وتضحياتها لإنجاح هذا الموسم الذي انقضى سريعاً. وترحم على روح الفقيد محمد أحمد طه رئيس تحرير مجلة العاديات وعضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية.

من جانبه، ثمّن المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، الدور الكبير الذي يلعبه شركاء المضمار في دعم سباقاته، وعبّر عن تقدير إدارة المضمار للثقة الغالية التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمضمار، وللدعم الذي يقدمه سموه عبر إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون ورعايتها خلال الموسم ولسباق يوم الجمعة.

وأعرب الفنان بلال عبد الله عن خالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرص لمسرح دبي الأهلي ليكون راعياً في مضمار جبل علي، وقال إن هذه التواجد بالرعاية في المضمار سيكون الأول من نوعه في العالم.

وأشاد طه أحمد طه باللفتة الكريمة بإطلاق سباق باسم الفقيد محمد طه أحد رواد الصحافة، وتوجه نيابة عن أسرة المرحوم محمد طه، وزملائه في مركز معلومات دبي لسباق الخيل وجريدة العاديات، وقال:«هذا التكريم يجسد لمسة وفاء وتقدير حضارية مخلصة قلّ نظيرها في عالم اليوم ستظل محفورة في الذاكرة والتاريخ، ويشكل إضافة للمبادرات والتعاون المستدام بين اللجان المنظمة ومضمار جبل علي».