5 لاعبين يمثلون منتخنبا في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

انطلقت على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بطولة كأس العالم البارالمبية للرماية 2021، بمشاركة 157 رياضياً، منهم 125 لاعباً ولاعبة، منهم 91 لاعباً و34 لاعبة، يرافقهم إداراتهم الفنية والتدريبية ورؤساء الوفود الذين يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم.

يتنافس المشاركون في 27 مسابقة متنوعة، سواء للفرق أو للمسابقات الفردية الخاصة بفئة الرجال أو السيدات، وتتألف قائمة منتخبنا الوطني المشارك في البطولة من خمسة لاعبين على رأسهم البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي، وعبدالله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني، بالإضافة إلى الإداري محمد خليل الحمادي، والمدربين أحمد خليل الحمادي وأحمد بيربخش.

وعلى هامش انطلاق البطولة، عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع اتحاد الرماية، حضره كل من ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، والمستشار الفني للجنة طارق الصويعي، والسكرتير العام للجنة شريف حمدي، بينما حضر من جانب اتحاد الرماية عبد الله الزعابي الأمين العام، والدكتور محمد عامر المدير الفني.

وتناول الاجتماع المساهمات السابقة والتعاون المستمر بين اللجنة البارالمبية واتحاد الرماية، والذي كانت له نتائج مهمة جداً، ظهرت في الكثير من المناسبات، كما أكد المجتمعون أهمية استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لزيادة عدد اللاعبين من أصحاب الهمم وتطوير مستوياتهم، من خلال إقامة دورات خاصة للمدربين، والمشاركة المكثفة في أهم البطولات المحلية والعالمية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية استضافة الإمارات لكأس العالم للرماية البارالمبية، وبالخصوص لجهة تحضير أبطال الإمارات المؤهلين للمشاركة بشهر سبتمبر المقبل بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وأكد ذيبان سالم المهيري أهمية إقامة مثل هذه البطولات على أرض الإمارات لتنقل للعالم أجمع الصور، ومدى التطور والرقي الذي وصلت اليه بجميع المجالات، في ظل الدعم اللامحدود المقدم من القيادة الرشيدة وبالخصوص إلى الرياضة والرياضيين في الدولة.

كما أكدّ أن البطولة تشكّل فرصة رائعة لأبطال الإمارات أصحاب الهمم في التحضير للبطولات الدولية القادمة، وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأعرب المهيري عن سعادته بالتعاون المستمر والدائم مع اتحاد الرماية، وبما حققه ويحققه هذا التعاون من نتائج رائعة على جميع المستويات، مما يصب في خدمة رياضة الرماية خصوصاً والرياضة الإماراتية على العموم، ويساهم في تطوير مستوى أبطال الإمارات، وهذا ما أظهرته وتظهره نتائج أبطالنا من أصحاب الهمم في أهم المحافل الدولية.