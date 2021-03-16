عجمان يضم الجزائري حساني

رضا سليم (دبي)

انضم المدافع الجزائري الدولي إلياس حساني لاعب بيروى ستارا البلغاري لصفوف فريق عجمان بديلاً للبرازيلي جارديل، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال التدريبات قبل مواجهة شباب الأهلي في الجولة 20 من دوري الخليج العربي.

ولعب حساني لأندية بوردو وتولوز الفرنسيين والخريطيات القطري.

وصل اللاعب إلى الدولة لإنهاء إجراءات انضمامه رسمياً، ومن المنتظر أن يتم تجهيزه للمشاركة مع الفريق في الجولة 22 بدوري الخليج العربي أمام العين يوم الأحد المقبل.

كانت إدارة نادي عجمان قد أجرت تبديلات واسعة في صفوف المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، واستغنت عن جميع الأجانب باستثناء الجامبي أبوبكر تراولي، وتعاقدت مع البرازيلي جارديل ولويز ومواطنهما المتألق لياندرو القادم من شباب الأهلي على سبيل الإعارة والمالي مايجا.