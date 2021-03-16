مباراتان «تضميد الجراح» في كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

تواصل بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2021 منافساتها لليوم الخامس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب يصل إلى 10 جول، حيث تقام مباراتان على الملعب رقم 3 وسط إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين واللجنة المنظمة.

وتسعى الفرق الأربعة إلى تضميد جراحها على حساب منافسيها وتجميل صورتها قبل وداع الكأس، وتشهد البطولة اليوم مباراتين تجمع الأولى بين فريقي الذئاب والشيخة عليا، حيث يمثل فريق الذئاب حبتور الحبتور وكاين هول وتوماس بيريسفورد فيما يمثل فريق الشيخة عليا كل من الشيخة عليا آل مكتوم وفيصل وبالي اوركيزا وبنيامين بانيلو، ويلتقي في المباراة الثانية فريقا تراتوك هيسكث وايفزا مهرة ويمثل الأول كيم روش وسانتوس اريارتي وتوكماس بيلاسيوس ومانويل بلازا، أما فريق ايفزا مهرة فيمثله طارق الحبتور وخلف الحبتور وسيجوندو وامادوري.