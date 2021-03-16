«البرية» تفوز بكأس بطولة وزارة الدفاع للتوجه بالبوصلة

أبوظبي (وام)

شهد العميد الركن سلطان مهير عبدالله الكتبي، مساعد القائد للدفاع الجوي، ختام فعاليات بطولة وزارة الدفاع للتوجه بالبوصلة، ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021، التي نظمها مركز التربية الرياضية العسكري التابع للإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع بمدينة العين، حيث توجت قيادة القوات البرية بالمركز الأول، وجاءت قيادة حرس الرئاسة في المركز الثاني، وقيادة الدفاع الكيميائي في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 69 متسابقاً يمثلون 10 قيادات من قيادات القوات المسلحة، وقد اشتملت البطولة على سباق التوجه بالبوصلة للمسافة القصيرة 6.6 كم، وسباق التوجه بالبوصلة للمسافة الطويلة 11.2 كم.

يذكر أن بطولة «التوجه بالبوصلة» تعد إحدى أهم البطولات التي تنظمها القوات المسلحة لرفع المستوى التدريبي لمنتسبيها، باعتبارها رياضة تنمي اللياقة البدنية والذهنية.