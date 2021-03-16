مباراتان في انطلاقة كأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تنطلق مساء الغد، منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، بإقامة مباراتين، الأولى في السابعة مساء تجمع الظفرة مع الوحدة بصالة نادي الجزيرة، وفي السابعة والنصف يلتقي النصر مع الوصل على صالة نادي شباب الأهلي.

وأسفرت نتائج قرعة مسابقة الكأس، عن تحديد هوية الفرق الأربعة ممثلة بالظفرة والوحدة والنصر والوصل، التي فرض عليها وفقاً للقرعة خوض دورٍ تمهيدي، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع ربع النهائي السبت، وتقام مبارياته على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويتطلع الظفرة والوحدة، إلى خطف البطاقة الأولى عن الدور التمهيدي، لمواجهة بني ياس في افتتاح دور الثمانية، على أن يتحدد من لقاء الوصل والنصر هوية الطرف الثاني في لقاء العين.

يذكر أن نظام القرعة منح الشارقة وشباب الأهلي، بطل ووصيف الدوري، خاصية التأهل بصورة مباشرة إلى ربع النهائي، قبل أن يتم إجراء مراسم القرعة، وسحب أسماء الأندية الأربعة من أصل الفرق الـ 10 المنافسة على اللقب، ومنحها الخاصية ذاتها بالتأهل المباشر لدور الثمانية، والتي فازت به فرق أندية البطائح والعين وبني ياس والعين، والتي قابلها فرض دورٍ تمهيدي على أسماء الأندية الأربعة التي لم تخدمها القرعة، وهي الوصل والنصر والظفرة والوحدة.