إعادة مباراة بعد 140 عاماً !

عمرو عبيد (القاهرة)

يعشق الإنجليز تخليد ذكرياتهم الكروية القديمة، نظراً لقناعتهم بأنهم أول من لعبوا كرة القدم المنظمة في العصر الحديث، وتُعرف كأس الاتحاد الإنجليزي، بأنها أقدم البطولات المحلية المنظمة في العالم، المرتبطة حالياً باسم الإمارات، حسب حقوق الرعاية، حيث انطلقت أول نسخة منها في نوفمبر 1871، بمشاركة 15 فريقاً في الدور الأول، وهو ما منح هامبستيد هيثينز إف سي التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، بينما عبر واندررز ورويال إنجينيرز بعد انسحاب منافسيهما، وهما طرفا المباراة النهائية لاحقاً.

والغريب أن عدم اتفاق فريقي كوينز بارك ومدرسة دونينجتون على مكان وملعب المواجهة، أهداهما التأهل إلى المرحلة التالية، والأكثر غرابة أن القرعة أوقعتهما مجدداً وجهاً لوجه، لينسحب دونينتجون هذه المرة، ويواصل كوينز بارك طريقه السهل إلى الدور قبل النهائي، بسبب عدم وجود منافس له في الدور الثالث، بعد تأهل 5 فرق فقط إلى تلك المرحلة، بل إن التعادل السلبي بين واندررز وكريستال بالاس خلالها، أهلهما أيضاً إلى نصف النهائي، الذي شهد انتهاء المباراتين بالتعادل السلبي، لتلجأ الفرق إلى الإعادة، التي شهدت انسحاب كوينز بارك نفسه هذه المرة، بسبب رفضه السفر الطويل من مدينته، جلاسجو، ليجد واندررز نفسه في مواجهة رويال إنجينيرز في النهائي التاريخي الأول، يوم 16 مارس 1872، ويفوز الأول بالكأس الأقدم عبر التاريخ، بهدف وحيد للمهاجم الإنجليزي، مورتون بيتس.

فريق واندررز الذي حصد 5 ألقاب في كأس الاتحاد، خلال سبعينيات القرن 19، بينها «ثلاثية متتالية»، لم يتمكن من الصمود مادياً خلال العقد التالي آنذاك، وتحول إلى فريق من الهواة يلعب مباراة سنوية واحدة، قبل أن يُعاد تأسيسه في عام 2009، لكنه بقى بين الهواة، إلا أن هذا لم يمنع الاتحاد الإنجليزي من إقامة مباراة تكريمية، احتفالاً بمرور 140 عاماً على لعب أول نهائي في تاريخ كأس الاتحاد، وتقرر إعادة المواجهة بين واندررز ورويال إنجينيرز، في ذات الملعب التاريخي، الذي احتضنها في القرن قبل الماضي، كينينجتون أوفال بالعاصمة لندن، وأقيمت بالفعل المباراة الترفيهية في نوفمبر 2012، لكنها انتهت بنتيجة مغايرة هذه المرة، حيث فاز إنجينيرز بـ 7 أهداف مقابل هدف واحد، ليحصل على الكأس، التي ظهرت بنسختها الأصلية في تلك الاحتفالية.