«الفرسان».. «نقطة تحول سلبية» في مشوار «الملك»!

علي معالي (دبي)

أصبح فريق شباب الأهلي نقطة التحول السلبية في مسيرة فريق الشارقة هذا الموسم، والواقع يؤكد ذلك، حيث يعتبر يوم 22 يناير نقطة تحول كبيرة في تراجع «الملك»، حيث شهد ذلك اليوم انتصار شباب الأهلي بهدف نظيف على الشارقة ليخطف لقب السوبر، وهي المباراة التي كانت جماهير الشارقة تُمني النفس بأن ينتصر فريقها لكي يعود الفريق من جديد في بطولة دوري الخليج العربي بقوته، مثلما كان عليه الحال في الدور الأول، وبين مباراة السوبر واللقاء الأخير في دوري الخليج العربي بالجولة 21، ظل «الملك» يترنح ويهدر النقاط.

وكان الأمل الأخير لكي يعود الفريق لتقليص الفارق على القمة مع الجزيرة المتصدر، ولكن «الفرسان» كان لرغبة «الملك» بالمرصاد، بهدف جعل الشارقة يبتعد بشكل كبير عن الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري، ليؤكد «الفرسان» أنه «حجر العثرة» التي أطاحت بأحلام «الملك» هذا الموسم.

من جانب آخر، وضع البرازيلي ويلتون سواريز (34 عاماً)، الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبله مع الفريق، فاللاعب تصدر قائمة ترتيب الهدافين لفترة عندما وصل رصيده إلى 12 هدفاً، ولكنه تجمد عند هذا الرقم، وابتعد اللاعب تماماً ليس عن التهديف، بل مستواه تراجع بشكل رهيب يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك أن التجديد مستقبلاً معه سيكون مغامرة.

غاب ويلتون عن التهديف منذ مباراة الظفرة التي انتهت 1-1، والتي جرت 18 فبراير في الجولة 17، وتلتها الجولات 18، 19، 20، 21، إضافة إلى مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ضد النصر، والتي انتهت بثلاثية للعميد.