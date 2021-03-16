«لوبيز 17».. «نجومية النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

تربع البرازيلي رامون لوبيز على عرش نجومية «النسور الخضراء» في موسمه الثاني، الذي يلعبه مع الفريق، حيث ساهم بشكل مباشر عبر هدفه الذي أحرزه في الدقيقة 86 في إبقاء خورفكان في دوري المحترفين بنسبة كبيرة تصل إلى 90 %، بعد تخطي الفريق لحاجز العشرين نقطة بالوصول إلى منطقة الأمان قبل خمس جولات من النهاية.

وبصم لوبيز بهدفه الحادي عشر هذا الموسم، متسيداً قائمة هدافي الفريق ليصبح مجموع أهدافه خلال موسم ونصف 14 هدفاً، حيث سجل 3 أهداف الموسم الماضي بعد انتقاله للفريق في «الميركاتو الشتوي»، كما قام بصناعة 6 أهداف لتصل مجموع أهدافه وصناعته 17 هدفاً من 29 هدفاً، حيث بلغت أكثر من النصف بقليل، وهذا يدل على مهارته وقوة وجوده مع الفريق ويسعى لوبيز لتجديد تعاقده مع النادي لموسم جديد.

وعلمت «الاتحاد» أن هناك اتجاهاً لتجديد التعاقد مع اللاعب، وأن أمور الاتفاق قريبة بين الطرفين حتى تسعد جماهير النادي ببقاء الهداف الأول.

من جانبه، أعرب لوبيز عن سعادته بالمشاعر الجياشة التي صدرت من جماهير النادي ومحبيه عبر وسائل الاتصال المختلفة، متمنياً أن يواصل عطاءه مع الفريق في الموسم الجديد.

وقال: «أنا رهن إشارة النادي، وأشعر بالسعادة هنا، وخاصة مع توفر كل مقومات النجاح، بعناصر الفريق مع وجود إدارة ذكية ومدرب يعرف التعامل مع المباريات».