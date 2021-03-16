تين كات يدشن «الولاية الثانية» مع الوحدة «الأربعاء» ويقوده في «الديربي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصل الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة «الجديد القديم»، إلى أبوظبي فجر اليوم، مصطحباً معه طاقمه الفني، الذي يضم مساعده ومدربين للياقة البدنية وحراس المرمى، ويباشر مهامه رسمياً «الأربعاء»، بينما يقود الفريق في أول مباراة أمام الجزيرة الأحد المقبل بالجولة 22 من دوري الخليج العربي.

ويأتي التعاقد مع تين كات خلفاً للصربي فوك رازوفيتش، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام العين بالجولة 20 من الدوري، ورازوفيتش كان المدرب الرابع الذي يقود «العنابي» منذ رحيل تين كات عنه في نهاية الموسم قبل الماضي، حيث خلفه على التوالي الهولندي موريس شتاين ثم الإسباني مانويل خيمينيز، وتسلم الراية منه لفترة محدودة خلال الإعداد لبداية الموسم الحالي الهولندي مارك فوتا، قبل أن يخلفه رازوفيتش.

وتمثل العودة إلى تدريب النادي نفسه ظاهرة في «دورينا»، حيث سبق لتين كات الذي درب أندية شباب الأهلي والجزيرة ثم الوحدة، في ظاهرة العودة إلى النادي نفسه أسماء عديدة منها في الوحدة بالذات النمساوي جوزيف هيكسبيرجر، الذي قاد الوحدة للمرة الأولى (2008 -2010)، وحقق معه لقب دوري الخليج العربي للمرة الرابعة والأخيرة في مسيرة «أصحاب السعادة»، ثم رحل قبل أن يعود بعد أشهر معدودة (2010-2012).

وهناك البرازيلي آبل براجا مع نادي الجزيرة وتحقيق ألقاب الدوري وكأسي رئيس الدولة والخليج العربي معه في الفترة الأولي (2008-2011)، ثم عاد من جديد وأمضى فترة قصيرة لم تتعد النصف الثاني من 2015، وأيضاً هناك تجربة الصربي إيفان يوفانوفيتش مع النصر في الفترة الأولى (2013-2016)، والتي حقق فيها مع الفريق بطولات الأندية الخليجية وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، لكن هذه النجاحات لم تتكرر عند عودته في 2018 ليغادر بعد نحو 11 شهراً.

وعلى عكس تجارب هؤلاء، يقترب الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة من عكس الصورة حيث لم يوفق في تحقيق إنجاز مع الفريق في تجربته الأولى التي امتدت لـ6 أشهر في 2018، لكنه الآن يقترب من إنجازه الأول مع الجزيرة المتصدر لبطولة الدوري حتى الآن.

وعلى صعيد المدربين المواطنين، تبرز تجربتا عبد العزيز العنبري مع الشارقة، وجاءت الأولى (2015-2016) من دون بطولات، عندما عاد من جديد في 2017 بفوزه بدرع الدوري وكأس السوبر، والباب مفتوحاً أمامه لإضافة المزيد قبل نهاية عقده في يونيو 2022، أما التجربة الثانية فهي للمهندس مهدي علي مع شباب الأهلي الذي يتواجد هذا الموسم للمرة الثالثة على رأس الإدارة الفنية للفرسان، بعد قيادته لـ3 أشهر من بداية نوفمبر 2009 وحتى الأسبوع الأول من فبراير 2010، ثم عاد من جديد (2017-2018) وأخيراً في الموسم الحالي الذي استطاع أن يعيد فيه التوازن للفريق.

وبعيداً عن هذه التجارب، يبقى التحدي الكبير أمام تين كات مع «العنابي» هذه المرة، لكن من الجيد له أن أمامه فترة من الوقت للتحضير والتجهيز للموسم المقبل، بعد أن خرج الفريق من المنافسة على جميع البطولات، حتى يعود به في الموسم المقبل بشكل أقوى ويقوده لإنهاء قطيعته مع درع الدوري التي استمرت 10 مواسم بالتمام والكمال، إذا ما استثنينا الموسم الماضي (الملغي)، والذي كان خلاله أيضاً بعيداً عن المنافسة على البطولة حتى توقف النشاط.

ويملك تين كات مسيرة حافلة في مسيرته كمدرب وفي دوري الخليج العربي بالذات، فضلاً عما حققه مع الجزيرة، فإنه استطاع أن يصعد بالوحدة إلى المركز الثالث في الدوري بالفترة القصيرة التي أمضاها معه خلال من ديسمبر 2018 وحتى مايو 2019، والأمل أن ينجح «الثعلب العجوز» في تغيير المشهد الذي ظهر به رصفائه الأجانب عند عودتهم لأنديتهم السابقة للمرة الثانية، ويحقق ما فشلوا في تحقيقه قياساً بفترهم الأولى.



تين كات في دوري الخليج العربي

مع شباب الأهلي والجزيرة والوحدة

56 مباراة

39 فوز

6 تعادل

11 خسارة

تسجيل 135 هدفاً

استقبال 60 هدفاً

تحقيق 123 نقطة من 168 = 73.2%

نسبة الفوز 70%



مع الوحدة في الدوري

14 مباراة

9 فوز

1 تعادل

4 خسارة

تسجيل 30 هدفاً

استقبال 14 هدفاً