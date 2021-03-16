باراتيتشي: شائعات رحيل رونالدو «تضحكني»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حرص فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفينتوس، على إجلاء الحقيقة فيما يتعلق بالشائعات التي أشارت إلى رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، بعد الخروج المبكر من دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وأكد أنها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وكانت بعض الشائعات أشارت إلى أن النية تتجه داخل البيانكونيري نحو الاستغناء عن خدمات رونالدو بالبيع، بعد أن ظهر بحالة سيئة في مباراة بورتو الأخيرة في الشامبيونزليج، بل وذهب البعض إلى تحميله مسؤولية عدم التأهل بسبب وقوفه الخاطئ أثناء تسديد الضربة الحرة المباشرة التي سجل منها فريق بورتو هدف التأهل لدور الثمانية، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة. كما خرجت بعض الصحف والمواقع الرياضية الإيطالية بعناوين وتقارير تشير إلى احتمال بيع رونالدو لمواجهة المشكلات المادية الضخمة التي يعاني منها النادي، بسبب راتبه الضخم (31 مليون يورو) الذي يمثل ما يقرب من ثلث ميزانية رواتب اللاعبين في النادي. وأيضاً ترددت أنباء عن عودته لريال مدريد، كاحتمال ممكن.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: هذه الشائعات تضحكني، فأنا لم أتخيل مطلقاً أن يكون رونالدو موضع هجوم أو اتهام، وهو النجم الفائز بخمس كرات ذهبية، وعدد لا حصر له من البطولات، فضلاً عن تسجيله الكثير من الأهداف مع يوفينتوس، وقبل مجيئه. وأضاف باراتيتشي: إن وجود رونالدو هنا يمثل ميزة لنا ونحن سعداء فعلاً بوجوده معنا، فهو مستقبل يوفينتوس.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إنه رغم الانتقادات التي وجهت لرونالدو، فإنه مازال هداف الفريق وهداف الدوري الإيطالي «سيري إيه» حتى الآن، برصيد 23 هدفاً، بعد أن سجل 3 أهداف «هاتريك» في فريق كالياري (3/صفر) في الجولة 27 للدوري الإيطالي، ليرد بقوة على منتقديه، وليصبح مجموع أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات 27 هدفاً في 32 مباراة، كما صنع 4 أهداف أخرى. وأضاف الموقع أن رونالدو سجل 92 هدفاً في 121 مباراة، منذ مجيئه إلى إيطاليا، وهى محصلة جيدة، ولكنه اعتراف بأن رونالدو مازال بعيداً عن الفورمة التي كان عليها في ريال مدريد، حيث سجل هناك 450 هدفاً في 438 مباراة، ليحمل لقب الهداف التاريخي للنادي الملكي، مشيراً إلى أنه مازال أمامه فرصة للفوز بكأس إيطاليا، حيث سيلعب المباراة النهائية ضد فريق إتلاتنا 16 مايو القادم، كما يحتفظ بحقه في المنافسة على لقب «الكالشيو»، رغم التفوق الواضح لفريق إنترميلان وتصدره المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط عن يوفينتوس (55 نقطة ) ثالث الترتيب وله مباراة مؤجلة ضد نابولي، بينما يحتل إيه سي ميلان المركز الثاني برصيد 56 نقطة.