«الملك هنري» يتساءل: لماذا لا يفعلون ذلك من بداية المباريات ؟!

أنورإبراهيم (القاهرة)

أشاد الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي من 1999إلى 2007، بالإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية، وقال في مداخلة هاتفية مع شبكة «سكاي سبورتس» تحدث فيها عن تقييم أداء الفريق ومديره الفني: أنا معجب جداً بالطريقة التي يقود بها أرتيتا الفريق، ما ينقص الفريق حالياً هو الاستمرارية في اللعب على أعلى مستوى والانتظام في تحقيق الانتصارات.

وتابع: «ألاحظ أحياناً أن الأشواط الأولى من المباريات يظهر فيها اللاعبون وكأنهم لا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق الفوز، ثم ينقلب الحال في الشوط الثاني عندما يكونون في وضع يتطلب عودتهم ومحاولة إصلاح الموقع». وتساءل هنري مندهشاً: لماذا لا يفعلون ذلك من بداية المباريات ؟!.

وعن أداء أرسنال في مباراته الأخيرة أمام فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي انتهت بفوز المدفعجية 2/1، قال هنري: لعب الفريق مباراة كبيرة ونجح في الضغط على لاعبي تونهام لحرمانهم من الهجمات المرتدة الخطيرة، وكانت هناك رغبة شديدة في تحقيق الفوز وهذا هو المطلوب في كل مباراة.. فالاستمرارية في الأداء الجيد هى التي تنقص الفريق. وأضاف قائلاً: عندما يلعبون بهذه النزعة الهجومية من خلال التطبيق السليم لطريقة 3/5/2، ويحرصون على التقدم في الهجوم بأكثرمن خمسة لاعبين، فإنهم يستطيعون الفوز على أي فريق في البريميرليج مهما كانت قوته. وتابع هنري الهداف التاريخي للمدفعجية بـ 226 هدفاً في 369 مباراة، قائلاً: أرتيتا يقود الفريق في الطريق الصحيح، غير أنه يأمل في أن يركز أكثر على أن يكون الأداء على نفس المستوى في جميع المباريات.