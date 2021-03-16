«أمن ومنافذ» شرطة أبوظبي يتوج ببطولة جري السيدات

أبوظبي (الاتحاد)

توج العميد أحمد مسعود المزروعي، نائب مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لبطولة الجري سيدات والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وتضمنت سباق الجري لمسافة 4 كيلو مترات، بمشاركة 10 فرق يمثلون القطاعات الشرطية، وحاز قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وفاز قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثالث.

وأشاد نائب مدير قطاع أمن المجتمع بروح التنافس الرياضي بين المشاركات، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز المنتسبين والمنتسبات على تحقيق النتائج المتميزة، والمشاركة في البطولات الرياضية، محلياً وإقليمياً ودولياً.