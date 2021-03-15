السيتي والريال.. الأقرب إلى ربع النهائي

باريس (أ ف ب)

يستقبل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 13 مرة، أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مستنداً على فوزه ذهاباً بهدف، فيما تبدو مهمة مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر سهولة، بعد تفوقه على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بثنائية.

وكان الفريق «الملكي» تفوّق على أتالانتا في عقر داره بهدف متأخر من ظهيره الفرنسي فيرلان مندي، وذلك بعد خوض الفريق الإيطالي معظم مباراته منقوصاً عددياً، إثر طرد السويسري ريمو فرويلر بعد ربع ساعة.

ويسعى أتالانتا، بقيادة مدرّبه الفذ جان بييرو جاسبيريني، إلى تعويض خيبة الذهاب والثأر لإكماله معظم المباراة بعشرة لاعبين.

في المقابل، يحلّق سيتي وحده محلياً، إذ أصبح لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أربعة أعوام في متناوله، لكن شبح إحراز لقب دوري الأبطال يخيم على المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي تعاقدت معه إدارة النادي لهذا الغرض. ولم تهتز شباك سيتي في آخر 6 مباريات في دوري الأبطال، لكن مواسمه الماضية شهدت خروجاً دراماتيكياً من البطولة.