الاتحاد السكندري يستضيف «سلة العرب»



دبي (الاتحاد)

قرر الاتحاد العربي لكرة السلة، برئاسة اللواء «م» أسماعيل القرقاوي إقامة البطولة العربية لأندية الرجال في مدينة الإسكندرية بضيافة نادي الاتحاد في نسختها رقم 33، خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر المقبل، حضر مراسم توقيع العقد محمد مصيلحي رئيس النادي، وممثل الاتحاد العربي العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد. وحرص مصيلحي على تقديم الشكر إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، والعميد عبدالله شلبي على الثقة الغالية التي أولاها الاتحاد العربي للنادي السكندري حامل اللقب في آخر نسختين لتنظيم هذا الحدث الرياضي.