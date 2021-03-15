النصر واتحاد كلباء.. «اللقاء الرابع»

معتصم عبدالله (دبي)

ستكون مباراة النصر وضيفه اتحاد كلباء، هي «الرابعة» في مواجهات الفريقين في الموسم الحالي 2020 - 2021، بعدما اختبرت المباريات الثلاث الماضية في الدور الأول لدوري الخليج العربي، وذهاب وإياب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، كل النتائج بالتعادل 3-3 في الدوري، وفوز «النمور» ذهاباً في الكأس 2-1، و«العميد» إياباً في المسابقة ذاتها قبل التأهل للنهائي بركلات الترجيح 7-6.

ولا يلغي فارق النقاط بين النصر الرابع برصيد 36 واتحاد كلباء التاسع برصيد 29، أهمية مباراة الليلة في ظل رغبة «الأزرق» العودة إلى سكة «النصر» بعد تعثره بالخسارة 2-3 في الجولة الماضية أمام بني ياس، وطموح «الأصفر» في تحقيق الفوز التاسع في سجله، متسلحاً بأفضليته بعدم الخسارة في آخر ثلاث مباريات أمام «العميد» في الدوري، بالفوز في واحدة والتعادل في مباراتين.