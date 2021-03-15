تصريح جديد حول عودة رونالدو إلى الريال

فتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، الباب أمام عودة محتملة لنجمه السابق مهاجم يوفنتوس الإيطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورداً على سؤال في لقاء صحفي مع قناة «سكاي» الإيطالية، قال زيدان «عندما تكون هناك إشاعات كثيرة (عن احتمال عودة رونالدو إلى ريال مدريد)، فربما يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك».

وأضاف، أنه ممكن، أنه ممكن...».

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وتابع «نحن نعرف كريستيانو، نعرف شخصيته وكل ما فعله في ريال مدريد. لكنه اليوم لاعب في يوفنتوس ويجب أن يكون هناك احترام له وليوفنتوس».

وأردف قائلاً «فعلت ما كان يتعين عليّ فعله مع كريستيانو. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل. أتيحت لي الفرصة لتدريبه، إنه لاعب مثير للإعجاب. اليوم، يوفنتوس هو المستفيد من خدماته».

وانتشرت إشاعات كثيرة في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ الخروج المخيب ليوفنتوس من ثُمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، مفادها أن رونالدو قد يعود إلى صفوف النادي الملكي بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه لعدم قدرته على قيادة فريق «السيدة العجوز» إلى إحراز اللقب القاري الذي يلهث وراءه منذ عام 1996 ولقبه الثاني في تاريخه في المسابقة.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو صيف 2018 من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو من أجل التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت صحيفة «ماركا» وقناة «إل شيرينغيتو» إلى محادثات محتملة بين وكيل أعمال «سي آر 7» خورخي منديش وأعضاء من مجلس إدارة النادي المدريدي.

وأكد رونالدو، أمس الأحد في تعليق تحت صورة نشرها على موقع «إنستغرام» عقب تسجيله هاتريك في مرمى كالياري (3-1) في الدوري ورفع غلته من الأهداف في المباريات الرسمية إلى 770 هدفاً محطماً الرقم القياسي السابق والذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلي بيليه، أن «المستقبل هو غدًا وما يزال هناك الكثير لنكسبه مع يوفنتوس والبرتغال!».

وردّ المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي على إشاعات عودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد قائلاً لشبكة «سكاي سبورتس»، «وجوده معنا يشكل امتيازاً بالنسبة لنا. سيبقى معنا وهو جزء من مستقبل يوفنتوس».