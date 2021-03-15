شباب الأهلي يعرقل الشارقة في سباق اللقب

منير رحومة (دبي)

عرقل شباب الأهلي فريق الشارقة في سباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما تغلب عليه بهدف أمس «الاثنين»، في افتتاح «الجولة 21»، حمل الهدف توقيع كارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقيقة 28، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «الملك» عند 40 نقطة في المركز الثالث.

جاءت انطلاقة المباراة لمصلحة أصحاب الأرض الذين لعبوا بشكل منظم وتفاهم كبير بين اللاعبين، ما ساعدهم على صناعة الخطر، في العديد من الفرص، عن طريق إدواردو وماشاريبوف، بينما لم يظهر الضيوف بحقيقة إمكاناتهم، لم تتح لـ «الملك» فرص خطيرة على مرمى ماجد ناصر حارس «الفرسان»، وبعد إلغاء الحكم لهدف المدافع وليد عباس، بسبب وجود لمسة يد، ونجح كارلوس إدواردو في إحراز هدف التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 28، رافعاً من معنويات فريقه، وأيضاً مستوى الإثارة في المباراة.

وخلال الشوط الثاني استمرت الإثارة، بفضل تحرر اللاعبين ورغبة كل فريق في انتزاع نقاط المباراة، وعلى الرغم من حصول الشارقة على ضربة جزاء في أواخر المباراة، إلا أن الحارس ماجد ناصر تصدى لها بنجاح من تسديدة إيجور كورونادو، لتنتهي المباراة لمصلحة «الفرسان»، وخسارة قاسية لـ «الملك» تبعده عن سباق الصدارة.