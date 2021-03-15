خورفكان يقترب من البقاء بـ «الصيد الثمين» أمام حتا

فيصل النقبي (خورفكان)

اقترب خورفكان من حلم البقاء، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد الفوز المهم على حتا بهدف، اليوم «الاثنين»، باستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن «الجولة 21».

وخطف البرازيلي رامون لوبيز نجومية اللقاء بتسجيله هدف «النسور» في شباك «الاعصار» في الدقيقة 86، ورفع خورفكان رصيده إلى «النقطة 21» واقترب كثيراً من حسم بقائه في الدوري للمرة الثانية على التوالي، بعد أن وسع الفارق بينه وأقرب منافسيه إلى 10 نقاط كاملة، وبقي حتا عند رصيده السابق «8 نقاط»، في المركز الأخير، بفارق 3 نقاط عن الفجيرة وعجمان أصحاب المركزين 13 و12 على التوالي.

وشدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على أهمية النقاط الثلاث التي أوصلت الفريق للنقطة 21 بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه وقال: الفوز على حتا هو مهم، وبحسبة النتائج قربنا كثيراً من البقاء بالدوري، علينا مواصلة الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وتقديم مستويات أفضل بالجولات القادمة.

وقال المدرب فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا بأن خسارته أمام خورفكان في الدقائق الأخيرة مؤلمة جداً لفريقه، خاصة بأنه كانت هناك إمكانية للخروج بنقطة إيجابية من اللقاء، وأضاف بأن فريقه لن ييأس بهذه الوضعية وسيقاتل من أجل البقاء في الجولات الخمس الأخيرة من الدوري.