الجزيرة يعبر الفجيرة بـ «رباعية» ومبخوت «هاتريك»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عبر الجزيرة «فخ» الفجيرة بنجاح، بعد الفوز عليه 4 - 2، اليوم «الاثنين» في «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، وتأخر فوز «فخر أبوظبي» حتى الدقائق الأخيرة، رغم التقدم بهدفين في بداية المباراة.

ولعبت القدرات الخاصة لهداف الفريق علي مبخوت دوراً مهماً في الفوز بعد تسجيله «الهاتريك» الثالث له هذا الموسم، ليعبر بفريقه من مباراة من أصعب لقاءات الموسم.

سجل أهداف «فخر أبوظبي» خليفة الحمادي في الدقيقة 10، وعلي مبخوت «ثلاثية» في الدقائق 24 و89 و97، فيما سجل هدفي «الذئاب» بلال يوسف في الدقيقة 34، ومحمد مصطفى في الدقيقة 47.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 47» محلقاً في صدارة جدول ترتيب البطولة، وبفارق 5 نقاط عن بني ياس صاحب المركز الثاني الذي يواجه العين غداً «الثلاثاء».

واعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، بوجود بعض «القصور» في أداء فريقه أمام الفجيرة، وقال: رغم الفوز، إلا أن هناك قصوراً في بعض الجوانب، وعلينا علاجها بسرعة، لتجنب تكرارها في المباريات المقبلة، التي لا تحتمل ضياع أي النقاط.

وأضاف: بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية، ولكن مع الأسف لم نستطع الحفاظ على التقدم بهدفين، ووقعنا في بعض الأخطاء التي كلفتنا استقبال هدفين.

وجه كايزر التحية للفجيرة، مؤكداً أنه قدم مباراة متميزة للغاية، مبدياً سعادته بما يقدمه علي مبخوت، ومواصلته كتابة التاريخ لنفسه ولناديه.

وفي المقابل أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، أن فريقه نجح في إيقاف خطورة الجزيرة أقوى فرق البطولة، وشدد على أن الخسارة بـ «رباعية» لا تعكس مجريات اللقاء، ووصف النتيجة بـ «الخادعة» لمن لم يشاهد المباراة، ووجه البياوي التحية للاعبيه على المجهود الكبير والأداء الرائع، وطالبهم بضرورة التركيز فيما هو قادم.