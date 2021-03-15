اتحاد الكرة يعيد تشكيل لجنة الحكام

معتز الشامي (دبي)

يتجه اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لإعادة تشكيل لجنة الحكام، بعد اعتذار علي حمد عضو مجلس الإدارة، عن رئاسة اللجنة، على خلفية الأزمات الأخيرة، بسبب تراجع الأداء التحكيمي، في بعض مباريات دوري الخليج العربي، ما أوجد حالة من الاحتقان، أدت إلى مطالبة الأندية بتدخل «رابطة المحترفين» لدى الاتحاد، لمراجعة خطط تطوير التحكيم، بحسب بيان رابطة المحترفين.

ولحق صالح المرزوقي عضو اللجنة برئيسها، بعدما تقدم باستقالته من عضوية اللجنة لأسباب خاصة.

وتفيد المتابعات أن سالم الشامسي نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس الإدارة سيكمل عمله رئيساً للجنة بالإنابة، لحين إعادة تشكيلها عقب الاجتماع المرتقب، ويدرس الاتحاد تكليف أحد خبراء التحكيم بمنصب نائب رئيس اللجنة، حيث تم التواصل بالفعل مع أحد الخبراء في أحد الاستوديوهات التحليلية للانضمام للجنة، على أن يستمر أحد أعضاء المجلس، سواء الشامسي أو عضو آخر، في منصب الرئيس، لحين مراجعة اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي، والتي تفرض رئاسة اللجان العاملة من أعضاء المجلس، وبحث تعديلها بما يسمح للمجلس باختيار أحد خبراء التحكيم، وتعيينه في رئاسة اللجنة مستقبلاً.