قمة قادة الرياضة العالميين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا قمة قادة الرياضة العالميين عبر تقنية الاتصال المرئي، التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين، ضمن أجندة فعالياته ومبادراته الرياضية العالمية الطامحة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية المتقدمة، وإثراء الحركة الرياضية الإماراتية بمزيد من فرص النجاحات ومحطات التميز.

ويشارك في القمة 30 متحدثاً عالمياً يمثلون نخبة صناع القرار الرياضي العالمي، كما بلغ عدد المسجلين أكثر من 800 من المهتمين لمتابعة جلسات القمة التي ستشهد مشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب دينيس باريت باكسينديل الرئيس التنفيذي نادي إيفرتون، وفرانشيسكو كالفو الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي روما الإيطالي، وإبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وشيماء صالح الحسيني العضو المنتدب للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتناقش القمة العديد من المحاور، من بينها: «القيادة» وكيف يمكنك البقاء في المقدمة رغم التحديات؟ والتحول الرقمي أثناء الإغلاق، وكيفية الاستفادة من التحول الرقمي في الأحداث الحية! كما تناقش القمة محور «الجماهير» وكيف تغير من سلوكيات الجماهير؟ وكيف تحقق الدخل من الجماهير في غياب الأحداث الحية الكاملة؟ وكيف تطور من استراتيجيات التفاعل مع الجماهير؟ و«الاستضافة» والدروس المستفادة من جهات ترفيهية بخصوص: عودة الجماهير إلى الملاعب بأمان، ورغبة الجمهور بالعودة لمشاهدة الفعاليات الرياضية الحية والمباشرة، والدور الذي تلعبه الضيافة حالياً، و(التطوير) بدءاً بتطوير الموارد، والكفاءة التنظيمية وتغيير العقلية، ورسم أهداف طويلة المدى، وصولاً إلى التميز.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية أعمال قمة قادة الرياضة العالميين الاستثنائية هذا العام، التي تقام عبر تقنية الفيديو، ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة خطط مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي، وسط تنوع الخبرات والتجارب الثرية، بعد النتاجات التي خرجت بها النسخ الماضية من القمة.

وأضاف: «تقام أعمال القمة في ظل تداعيات المرحلة الراهنة التي تشهد اتباع مجموعة من القواعد والتدابير وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس (كوفيد- 19)، كما نأمل بأن يستفيد الجميع من أفكار وخبرات وتجارب المتحدثين خلال القمة وخصوصاً خلال الجائحة، التي غيرت العديد من المفاهيم في عالم الرياضة».

وتابع: «مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لا يدخر جهداً في البحث عن سبل تطوير الرياضة ودفعها للأمام دائماً، بما يدعم تطلعات وطموحات الرياضيين ويثري الحركة الرياضية بمزيد من الخبرات المميزة».