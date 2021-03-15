«الإمبراطور» يُخمد «البركان» بـ«ريمونتادا رباعية»

مراد المصري (دبي)

قلب الوصل تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على عجمان على استاد زعبيل في انطلاقة الجولة «21» لدوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 33 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي عجمان بالمركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ونجح الوصل في إنهاء عناد عجمان الذي لم يعرف الفوز عليه في أربع مواجهات متتالية قبل ذلك، كما حافظ على سجله الإيجابي بعدم الخسارة في الدوري في 11 مباراة على التوالي تحت قيادة مدربه أودير هيلمان.

رغم محاولات الوصل المبكرة فإن عجمان تولى زمام المبادرة بعد ذلك، ونجح من التقدم بهدفين، الأول من ركلة جزاء نفذها تراولي في الدقيقة 24، ثم أضاف لياندرو الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة 29.

وتمكن ناتان فيليبي من تقليص الفارق للوصل بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وأدرك الوصل التعادل سريعاً بعد متابعة تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من فابيو ليما في الدقيقة 49.

وأكمل فابيو ليما عودة الوصل بعدما سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة «58».

وأكد الأرجنتيني تفوق الوصل بالهدف الرابع بعد هجمة مرتدة منظمة قادها البديل ناصر نور في الدقيقة 77، ولم تتغير الأمور في الدقائق المتبقية حتى نهاية اللقاء.