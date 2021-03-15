«البرية» تحصد لقب بطولة وزارة الدفاع للخماسي العسكري

أبوظبي (وام)

توج اللواء الركن طيار سعيد علي آل علي، قائد الطيران المشترك، الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ختام بطولة وزارة الدفاع للخماسي العسكري، ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021 التي نظمها مركز التربية الرياضية العسكري التابع للإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع، وذلك في مدينة زايد العسكرية. وحصدت قيادة القوات البرية المركز الأول، ونالت قيادة حرس الرئاسة المركز الثاني، في حين حصلت قيادة الدفاع الكيميائي على المركز الثالث.

وشارك في البطولة 9 قيادات من قيادات القوات المسلحة، واشتملت على مسابقة جري الموانع «500 متر، تتخللها 20 مانعاً مختلف الارتفاعات والصعوبة»، ومسابقة رمي الرمانات «الرمي بهدف الدقة والرمي بهدف تحقيق أبعد مسافة»، وسباحة الموانع «50 متراً سباحة تتخللها 4 موانع»، وسباق الجري لمسافة 8 كم.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص وزارة الدفاع على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على جعل القوات المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى، وبث روح التنافس، من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.