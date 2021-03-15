مذكرة تفاهم بين «مدن» و«أبوظبي للدراجات»

أبوظبي (وام)

وقعت شركة مُدن العقارية مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات بهدف تعزيز إقامة فعاليات ركوب الدراجات في أبوظبي، ونشر نمط حياة صحي بين السكان.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم وإدارة تنظيم الفعاليات والمسابقات في أحدث مشاريع مدن العقارية، وهي منطقة الحديريات الترفيهية، إضافة إلى المساهمة في نشر الوعي والمعرفة حول ركوب الدراجات في الإمارة.

وقع المذكرة النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية و بيل أوريجان الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة مدن العقارية، وذلك خلال حفل عقد في جزيرة الحديريات، بحضور عدد من مسؤولي شركة مدن العقارية ونادي أبوظبي للدراجات.

وأكدت شركة مدن العقارية التزامها بتمكين مواطني أبوظبي والمقيمين فيها والزوار من اتباع نمط حياة صحي ينبض بالحيوية والنشاط، حيث تمثل هذه المذكرة فرصة مثالية لتقديم أجندة حافلة بفعاليات ركوب الدراجات لتشجيع أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم.

وأضافت أنه من خلال هذه المذكرة مع نادي أبوظبي للدراجات يمكننا الاستفادة من مرافق الدراجات ذات المستوى العالمي المتوفرة في منطقة الحديريات الترفيهية للارتقاء بصحة أفراد مجتمعنا.

الجدير بالذكر أنه في إطار هذه المذكرة، سيتمتع نادي أبوظبي للدراجات باستخدام مرافق ركوب الدراجات الفريدة والمتوفرة في منطقة الحديريات الترفيهية، بالإضافة إلى كافة وسائل الراحة اللازمة للأنشطة المخطط لها. كما سيتم التخطيط للفعاليات والسباقات المحلية والدولية التي ينظمها نادي أبوظبي للدراجات على مستوى الأندية المحلية.