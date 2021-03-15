مؤتمر دبي الدولي للفروسية يدشن نسخته الرابعة الخميس

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، وبدعم مجلس دبي الرياضي، تنطلق في العاشرة صباحاً بعد غد فعاليات النسخة الرابعة من «مؤتمر دبي الدولي للفروسية» الذي ينظمه الملكي للفروسية، تحت شعار «فروسية آمنة في زمن الجائحة»، بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية في مختلف المواضيع، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وعبر مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس المؤتمر، عن شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة على ما بذلوه من جهود ودعم كبير في مكافحة الجائحة، ما أثر إيجاباً على المجتمع بنشر الوعي بينهم لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الإحترازية حيال هذا الوباء. وأضاف أن أعمال المؤتمر ستنقل مباشرة عبر الرابط الإلكتروني.