كأس العالم للرماية البارالمبية في ضيافة العين

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنظم مؤسسة زايد لأصحاب الهمم منافسات بطولة كأس العالمي للرماية البارالمبية 2021، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 25 مارس على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

يشارك في منافسات البطولة التي تقام للمرة الخامسة على أرض الدولة للمرة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 157 مشاركاً، منهم 125 لاعباً ولاعبة منهم 91 لاعباً و34 لاعبة، يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود الذين يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى 29 يمثلون الاتحاد الدولي للعبة والحكام والقضاة.

ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس والبندقية ناري «سكتون» وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، وتستمر إضافة فئة رماية الأطباق التي أدرجت، ضمن برنامج البطولة الثالثة على أرض الدولة العام 2018، بينما البطولة الحالية تشهد للمرة الأولى إدراج منافسات رماية فئة المكفوفين، إضافة إلى المشاركة النسائية لبطلتين من منتخب الدولة.

وتعد منافسات البطولة فرصة مناسبة للأبطال المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 وفي كافة المنافسات الدولية، وفرصة للاتحاد الدولي للعبة لاختبار تنظيم بطولة عالمية في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وثمّن عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، اهتمام قيادتنا الرشيدة الممثلة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كركيزة أساسية للنهضة والتقدم، وليشمل الاهتمام والرعاية فئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص.

كما أشاد بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات المباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المؤسسة بضرورة تسخير كافة المتطلبات التي تساهم في تطور ورقي الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، من أجل رعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس، وللرياضيين منها بصفة خاصة.

وأشار الكمالي إلى أن البطولة تقام هذا العام عقب إرجاء تنظيمها العام المنصرم، نظراً للظروف القهرية الطارئة التي ألمت بكافة دول العام، جراء انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم الاتفاق مع الجهات المعنية على تنظيم البطولة هذا العام مع تطبيق نظام صارم وسلسة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يدخل جميع المشاركين في البطولة في فقاعة صحية طوال فترة البطولة.

وأضاف: تم التأكيد على كافة المشاركين سواء من الوفود الرسمية لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وكافة أعضاء اللجان العاملة بالبطولة على الخضوع لنظام الفقاعة الصحية، وعدم السماح لأي فرد في تلك المنظومة من مغادرة البطولة طوال أيام المنافسات، ومنع التواصل المباشر مع أي فرد خارج البطولة، وتطبيق التباعد الاجتماعي في حافلات النقل الجماعية المخصصة لنقل المشاركين مع تحديد مسارها ما بين فندق الإقامة ومقر منافسات البطولة في نادي العين للفروسية والرماية الجولف.