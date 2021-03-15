العين وبني ياس.. لقاء «الدوافع الكبيرة» في «الخليج العربي»

دبي (الاتحاد)

يحل بني ياس وصيف ترتيب الدوري حالياً، ضيفاً على «الزعيم العيناوي» في معقله باستاد هزاع بن زايد عند الثامنة والربع مساء، في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

ويدخل العين لقاء اليوم بتركيز كبير، أملاً في استمرار مسيرة الانتصارات، منتشياً بفوز عريض على الوحدة في «الكلاسيكو» برباعية نظيفة، رفعت معنويات لاعبيه، وشكلت دافعاً أكبر للفوز على الضيف «السماوي»، لرد الاعتبار للخسارة الثقيلة في لقاء الذهاب في استاد الشامخة.

ولم يسبق أن خسر العين عند استضافته لبني ياس في دوري الخليج العربي في 9 مرات، حيث فاز في 7 وتعادل مرتين، كما فاز في آخر 5 استضافات على التوالي.

وتعتبر نقطة الضعف الواضحة في أداء العين، هي التمركز الدفاعي، حيث لم يحافظ «البنفسج» على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات على أرضه بالدوري.

في المقابل، سجّل بني ياس هدفين على الأقل في آخر 4 مباريات خارج أرضه، ما يعني أن الضيف لن يكون هدفاً سهلاً للعين، بل سيزيد صعوبة اللقاء، رغبة بني ياس في الاستمرار بمطاردة الجزيرة على الصدارة، وهو من الدوافع الكبيرة، حيث يحل حالياً في مركز الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر.

كما يزيد من صعوبة اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين، أن بني ياس لم يخسر في آخر 6 مباريات خارج أرضه، ولم يسبق للفريق أن خاض سلسلة أطول من تلك الحالية؛ من حيث عدم الخسارة خارج أرضه، ما يضاعف من قيمة لقاء اليوم بين كلا الفريقين، ويصعب مهمة العين الساعي لإيقاف تلك المسيرة الاستثنائية لـ«السماوي».

ومن حيث غزارة الأهداف، يتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة بالدور الثاني من الدوري، بواقع 14 هدفاً، وسجل كودجو لابا 5 أهداف في آخر 5 مباريات للعين بالدوري، وهو مقدار ما سجله في 12 مباراة قبل ذلك، ما يعني أن لابا سيكون أهم أسلحة «الزعيم» في تلك المواجهة، ونفس الأمر ينطبق على جواو بيدرو الهداف المميز.

كل تلك المعطيات ستجعل العين في مواجهة من العيار الثقيل مع بني ياس، ويضاف إليها قدرة الفريق الضيف على التسجيل في مرمى الخصوم، فضلاً عن عدم استسلامه، حتى ولو تأخر بهدف أو اثنين، وهو ما ظهر جلياً في مواجهة الجولة الماضية أمام النصر، عندما حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.



