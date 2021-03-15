اكتشف «آثار مليحة» بالدراجات الجبلية

الشارقة (الاتحاد)

فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في سباق مليحة للدراجات الجبلية الذي سيقام الجمعة المقبل أمام مركز مليحة للآثار ضمن سلسلة سباقاته المجتمعية لهذا العام بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية.

وتتاح فرصة المشاركة في مجموعتين الأولى الدراجات الجبلية والثانية الصحراوية لمسافة 26 كلم من خلال فئات مختلفة وهي فئة المواطنين وفئة المواطنات والفئة المفتوحة لمختلف الأعمار مستهدفاً مالا يقل عن 300 مشارك من كلا الجنسين بالإضافة إلى المشاركات الافتراضية من داخل وخارج الدولة.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أنه تتواصل سلسلة السباقات المجتمعية للمجلس تعزيزاً لدوره في إثراء الرياضة في الإمارة الباسمة لمختلف فئات المجتمع بما يتواكب مع الدعم اللا محدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعم الرياضة والرياضيين.

وأضاف: تم اختيار مليحة لتكون محطة الانطلاق والوصول ولإبراز جمال المنطقة ومكانتها التراثية بالإضافة كنوع من الترويج للسياحة في الإمارة عبر الرياضة، حيث يعتبر مركز مليحة للآثار أحد أهم المواقع التاريخية الطبيعية في الدولة ويوفر فرصة الاستكشاف ومشاهدة المناظر الصحراوية الجميلة والجبال والمواقع الطبيعية والكثبان الرملية مما دفع لجنة تحكيم معرض سيتي سكيب العالمي 2016 في دبي لمنح المركز جائزة ضمن 13 جائزة تمنح سنوياً لأفضل المشاريع المعمارية والسياحية حول العالم، كما تم العمل على جميع الترتيبات الخاصة بالفعالية وتهيئة كل ما يلزم لنجاحها مع الحرص على إتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين تماشياً مع التوجيهات من أجل السلامة العامة، حيث سيتم توزيع ميدالية لكل مشارك في خط النهاية إضافة إلى تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.