الجزيري يدخل نادي الـ 100 في «احتفالية ميار»

منير رحومة (دبي)

أبدى التونسي مالك الجزيري ممثل العرب في بطولة دبي الدولية لمحترفي التنس، انشغاله بتزامن وصول مولودته «مايار» مع انطلاقة البطولة، وبالتالي عدم قدرته على الاحتفال بهذه المناسبة العائلية، ومشاهدة مولودته، وقال: «لم أزر عائلتي منذ أربعة أشهر بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجائحة الصحية، والبروتوكول الصحي الذي تطبقه رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، بضرورة البقاء داخل الفقاعة خلال فترة المشاركة في أجندة بطولات هذا الموسم».

وكشف بأنه اكتفى بمشاهدة مولودته عبر تقنية الاتصال عن بُعد، متمنيا أن تكون فال خير عليه في مشواره ببطولة دبي للتنس، وأن يحقق نتائج إيجابية بانتظار العودة إلى أسرته والاحتفال بالمناسبة السعيدة.

وعبر الجزيري عن سعادته بالدعوة التي تلقاها من بطولة دبي، مؤكداً بانها محطة مهمة في مشواره الرياضي، خاصة وأنه يملك الكثير من الذكريات والنتائج الإيجابية التي حققها في السنوات الماضية، وكشف بأنه تعاقد مع مدربه السابق الصربي بيتروفيتش منذ ديسمبر الماضي وأجرى معسكراً تحضيرياً للموسم في أكاديمية نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم واحد عالمياً، حرصاً منه على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذا النجم، والعودة أكثر قوة في بقية المشوار.

وبعد فوزه في المباراة الأولى على الفرنسي جو ويلفريد، شدد الجزيري على أنه جاهز لتقديم أفضل ما عنده، والظهور بالصورة المشرفة في البطولة التي تحظي باهتمام أكبر اللاعبين المصنفين في العالم. وبخصوص وضع التنس العربي حالياً، أبدى تفاؤله بوجود نخبة من اللاعبين الشباب القادمين بقوة، والذين يملكون مستويات مبشرة مثل المصرية ميار شريف والتونسية أنس جابر، والمصري محمد صفوت، معتبراً أنهم قادرون على الذهاب بعيداً في التصنيف العالمي، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته أنس جابر بوصولها إلى المركز 30 عالمياً.

واحتفل مالك الجزيري خلال أول مباراة له في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس الأول بفوزه رقم 100 ضمن مشاركته في جولات رابطة محترفي التنس.