الفضلي يحرز ذهبية موسكو جراند سلام للجو جيتسو

موسكو (وام)

اختتمت مساء أمس، منافسات الجولة الثالثة من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي أقيمت في صالة كروكس سيتي بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 15 دول في فئات الأحزمة: البنفسجي، والبني، والأسود للبالغين والأساتذة، رجالاً وسيدات، وذلك في ظل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظاً على صحة اللاعبين ووقايتهم من جائحة كورونا.

وفي إنجاز جديد لرياضة الإمارات، نجح البطل الإماراتي عمر الفضلي في إحراز الميدالية الذهبية لوزن 62 كجم للحزام البنفسجي، بعد فوزه في 3 نزالات متتالية، عن جدارة واستحقاق.

وكان عمر الفضلي هو اللاعب العربي والإماراتي الوحيد الذي شارك في البطولة، بمبادرة شجاعة منه، حرص خلالها على السفر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وخضع لكل الإجراءات الاحترازية المتبعة في البروتوكول الصحي لمنظمي البطولة، وقبل ذلك كان قد استعد لها بشكل جيد أهله للفوز في كل نزالاته، والحصول على الميدالية الذهبية الدولية الأولى له بعد جائحة كورونا.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بنجاح البطولة، وانتظام روزنامة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، برغم الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة وبرامجها المميزة في مواجهة الجائحة، نجحت في تحويل التحدي إلى قصص نجاح تحققها كل يوم، وأنها تقود العالم حالياً من خلال هذه السلسلة من البطولات للتعافي من جائحة كورونا. وهنأ الهاشمي اللاعب عمر الفضلي على إنجازه، مؤكداً أنه حريص دائماً على تطوير مستواه، مهما كانت التحديات، وأنه لا يزال في منتصف الطريق، لأن المطلوب منه ما زال كثيراً في المستقبل حتى يواصل مسيرته الناجحة.

وأهدى الفضلي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي والداعم الأول لرياضة الجو جيتسو في الإمارات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى عبدالمنعم الهاشمي على اهتمامه ومتابعته لي، ولكل اللاعبين في المنتخب الوطني، وعلى تشجيعه الدائم.

وشهد نفس اليوم إقامة إحدى جولات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لفئتي «البدلة» و«دون البدلة» في العاصمة الروسية موسكو، ضمن جولات التصنيف الدولية التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع اللجان المحلية في محطاتها المعتمدة، وشارك فيها 559 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة من 9 دول، وتم السماح بالمشاركة فيها لكافة الفئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة وجميع الأحزمة، وبعد منافسات قوية تم توزيع 128 ميدالية ذهبية لأصحاب المركز الأول،

و123 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و96 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث. وفازت أكاديميتا اليانز ولوتس بجائزة الأفضل على مستوى الأكاديميات.

الجدير بالذكر أن رياضة الجو جيتسو أصبحت من أهم الرياضات في روسيا من حيث الانتشار الواسع للعبة، والتطور الملحوظ الذي صاحبها في كل المجالات الإدارية والفنية، مستفيدين من التعاون مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وتجربته غير المسبوقة في العالم في نشر اللعبة وصناعة الأبطال.