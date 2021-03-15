«مرجان» يتوج بطلاً لكأس الوثبة في تولوز

تولوز (الاتحاد)

توج الجواد «مرجان» للشقب ريسنج، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، «بري ديجوراس تو»، الذي أقيم الأحد، بمضمار تولوز الفرنسي، ويأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وشارك في السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجائزته 14.000 يورو، 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وتميز بالإثارة حتى الأمتار الأخيرة.

وتمكن «مرجان» من خطف الفوز بفارق أنف عن رفيق إسطبله «هزام» بقيادة جيروم كابري، فيما جاء ثالثاً بفارق أنف عن الثاني، «مزون» لسعيد السويدي، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة ويليام سميث، وسجل البطل زمناً وقدره 1:38:30 دقيقة.

وحل رابعاً بفارق رأس عن الثالث، «نمرود» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة جان بيرنارد ايجوم.