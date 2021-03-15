كأس تحدي دبي للبولو تدخل مرحلة الحسم

دبي (الاتحاد)

تبدأ غدا مرحلة الحسم على بطاقتي التأهل للمباراة الختامية ببطولة كأس تحدي دبي للبولو 2021 المقرر لها الجمعة المقبل بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يلتقي فريق بيلاندي ضيف البولو الجديد ويمثله نارنجتون ومحمد الحبتور وجاليرمو وبانرايف وفريق باتستوني ويمثله كيم روش وسانتوس اريارتي وتوماس ومانويل بلازا، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورجا ابو الجيبين ولوكاس مونتيفيرد وكروتو وفريق بن دري ويمثله خالد بن دري وراشد بن دري وباتستوني وجريجوري.

ويلتقي الأربعاء فريق الذئاب وفريق الشيخة عليا، فيما تجمع المباراة الثانية بين فريقي تراتوك هيسكث وايفزا مهرة، ويشهد الملعب الفرعي صباح يوم الجمعة مباراتين يتم من خلالهما تحديد المركزين الثالث والرابع، والمركزين السابع والثامن قبل أن يسدل الستار بالمباراة النهائية للبطولة.

كان اليوم الثاني من البطولة قد شهد فوز فريق الإمارات على فريق ترتوك هيسكث بتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف ونصف الهدف، كما فاز فريق باتستوني على فريق الشيخة عليا بنتيجة 5-4.