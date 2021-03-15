«دراجات الإمارات» يعزز صدارته للتصنيف العام في سباق تيرينو-أدرياتيكو

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الفائز بطوافي فرنسا والإمارات أداء متميزاً في المرحلة الخامسة من سباق تيرينو-أدرياتكيو، التي أقيمت على مسار بطول 205كم، انطلاقاً من كاستيلالتو وصولاً إلى كاستيلفيداردو، ليحل في المركز الثاني بفارق 10 ثوان عن منافسه ماثيو فان دير بول (فريق ألبيتشين-فينكس)، وتمكن الدراج السلوفيني من توسيع الفارق بينه ومنافسيه في التصنيف العام للسباق.

وتضمنت المرحلة الشاقة خمس مسافات تسلق في كاستيلفيداردو (1500م بمعدل انحدار 10%)، كما شهدت طقساً عاصفاً زاد من صعوبة السباق على الدراجين. وتمكن فان دي بول من قيادة المجموعة المقدمة بعد أداء هجومي قبل 66كم من خط النهاية، ليبلغ بذلك آخر 20كم من السباق متقدماً بفارق 3 دقائق و40 ثانية عن المجموعة الرئيسية. وقبل 17.4كم من خط النهاية، انطلق السلوفيني بأقصى طاقته ليتقدم على منافسه فاوت فان آرت (جامبو-فيزما) بفارق 39 ثانية، وبفارق 21 ثانية عن منافسه سيرجيو هيجويتا (إي إف-نيبو) اللذين كانا في المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصنيف العام قبل سباق اليوم.

كما قدمّ ديفيد فورمولو من فريق الإمارات بدوره أداء طيباً، حيث أنهى السباق في المركز السادس بفارق دقيقتين و17 ثانية عن الدراج الفائز.

وانعكس أداء بوجاتشار المتميز على ترتيب التصنيف العام، حيث عزز صدارته لترتيب التنصيف العام متقدماً بفارق دقيقة و15 ثانية عن منافسه فان آرت، وبفارق 3 دقائق عن منافسه لاندا، فضلاً عن تصدره لتصنيف الجبال وتصنيف الدراجين الشباب.