شراع «أبو الأبيض» ينتظر ضربة البداية

مصطفى الديب (أبوظبي)

استقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على إقامة سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الثالثة لهذه الفئة، أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين، وذلك حسب الأحوال الجوية.

وتتواصل اللجنة الفنية في النادي مع هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس خلال اليومين لاختيار أحدهما لإقامة السباق، الذي تم تأجيله من الأسبوع الماضي بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية وسرعة الرياح لإقامته.

ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخصص النادي أربعة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، وكذلك ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، أهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ 48 ساعة، فضلاً على مراعاة المسافات الأمنة خلال الحدث نفسه.

وتعد فئة 60 قدماً هي الأكبر والأهم من بين سباقات المحامل الشراعية التراثية، لا سيما وأنها تحتاج لمجهود مضاعف خلال السباقات وكذلك تحتاج لأعداد كبيرة من البحارة.

وتتنوع أعمار البحارة على ظهر المحمل الواحد بين الكبار والشباب، بقيادة النوخذة الذي يحدد دوماً استراتيجية خوض السباقات.

وفي أغلب الأحوال تصل مسافة السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إلى 20 ميلاً بحرياً، فيما عدا سباق مهرجان دلما التاريخي الذي يعد السباق الأطول على الإطلاق منذ نشأة هذه النوعية التراثية من السباقات.