«الملك» و«الفرسان» يطاردان صدارة «الزعيم» لـ«دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

قلص الشارقة «وصيف» دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً فارق النقاط خلف العين «المتصدر» إلى 3 نقاط فقط بنهاية الجولة 20، والتي شهدت تفوق «الملك» على مضيفه خورفكان بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، فيما تعثر «الزعيم» بالتعادل على ملعبه أمام ضيفه الوحدة 2-2 ليبقى العين متصدراً برصيد 45 نقطة، في الوقت الذي تقدم فيه شباب الأهلي للمركز الثالث برصيد 40 نقطة بفوزه على عجمان 4-1، مقابل 39 للوحدة الرابع.

وتتجه الأنظار في الجولة 21، التي تنطلق الأربعاء إلى مواجهة الشارقة وشباب الأهلي على ملعب الأول باستاد خالد بن محمد، في الوقت الذي يختبر فيه العين صدارته مجدداً أمام بني ياس العاشر.

وبعيداً عن صراع ترتيب الأندية، جددت الجولة 20 السباق المثير على صدارة هداف دوري 21، بعدما سجل هزاع سبيت خاطر مهاجم الجزيرة هدف فريقه الوحيد في مباراة التعادل أمام حتا 1-1 ليرفع رصيده الشخصي إلى 13 هدفاً في الصدارة، بالتساوي مع زميله أحمد فوزي قائد «فخر أبوظبي»، وسيد خميس مهاجم بني ياس.