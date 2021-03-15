«حكيم» يفرض فلسفته في حصن الفلية

أبوظبي (الاتحاد)

تألقت المهرة «نضرة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصورة لافتة حين توجت بطلة للشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب سباق حصن الحيل الذي أقيم الأحد ضمن فعاليات السباق الـ 13 لمضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي تألف من 6 أشواط، بمشاركة 78 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بلغت 420 ألف درهم.

ولم تتأخر «نضرة» ابنة «منجز» في إظهار مهاراتها، بانتزاع لقب الشوط بفارق عنق عن «مروج»، بعد تنافس مثير في عمق المستقيم، وسجلت زمناً وقدره 1:46:93 دقيقة.

وفرض الجواد «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وقيادة جيم كرولي، حنكته وفلسفته من خلال أداء تكتيكي، توج به جهوده للفوز بسباق حصن الفلية.

واندفع «حكيم» ابن «اكسيد اند اكسيل» بصورة قوية، قبل أن يتقدم ببراعة من جانب السياج الداخلي، ويخطف لقب السباق الذي أقيم في الشوط الختامي لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً وقدره 1:24:07 دقيقة.

وسجلت خيول خالد خليفة النابودة متصدر قائمة بطولة الملاك، بإشراف المدرب الجنوب أفريقي، ثلاثية «هاتريك»، جاءت عبر «ايه اف درس» بقيادة تاج أوشي، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق حصن الفهيدي، ومسجلاً 1:35:30 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني عبر الجواد «ايه اف مصنف» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب متحف المحطة، وقاده للفوز تاج أوشي الذي حقق ثنائية في الحفل، وسجل البطل زمناً وقدره 1:33:54 دقيقة.

وحققت الفارس السويدية مالين هولمبرج، فوزها الأول بالدولة عبر الفرس «ايه اف تغزل» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب حصن الغيل، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، لتمنح النابودة وأورتيل الهاتريك.

وعقب ختام الشوط، أعربت الفارسة مالين هولمبرج عن سعادتها بتحقيق فوزها الأول بالدولة، وتقدمت بالشكر والتقدير للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب إرنست أورتيل، على منحها الفرصة لقيادة الفرس «تغزل» البطلة.

وحصد الجواد «ما يرومون» لحسن إبراهيم الجسمي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة جيسوس روزاليس، ما يطلبه، بفوز مستحق، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ومسجلاً 2:31:72 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.