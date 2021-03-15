البلوشي: لو انتظرت الدعم لما استمررت بالرياضة 21 عاماً

مراد المصري (دبي)

أكد محمد البلوشي بطل الدراجات النارية الصحراوية «موتوكروس»، أن الشغف والحافز هو ما يجعله يسعى دائماً للاستمرار في هذه الرياضة التي اختارها رغم صعوبتها ودون التفات للدعم الذي لا يحظى به دائماً، وقال:«بعد 21 عاماً في هذه الرياضة، فإن ما كان يحفزني للاستمرار دائماً هو شغفي وعشقي لهذه الرياضة، وسعي دائماً للتفوق وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات، وهي أمور أكبر من الدعم الذي لو انتظرته فقط من أجل الاستمرار في مسيرتي، لربما توجهت إلى مجال آخر، لذلك كان تركيزي فقط على الرياضة، وفخور بالتضحيات التي قمت بها من أجل كتابة اسم الدولة في البطولات الكبرى الخاصة بهذه الرياضة، وتحقيق الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها.

وجاء حديث البلوشي لـ«الاتحاد»، عندما حل ضيف شرف على فيلم رياضي أطلقته رد بُل في الدولة بعنوان:«في أي يوم أحد، الفصل التالي»، وقال: من الجميل رؤية هذا النوع من الأفلام الرياضية التي من شأنها أن تحفز الأجيال الصاعدة لممارسة رياضة الدراجات النارية، حيث يروي هذا الفيلم قصة أبطال عالميين واصلوا مسيرتهم دون توقف، ونتمنى يوماً ما أن يتم إعداد فيلم مماثل للأبطال العرب.

وأكد البلوشي، أن طموحاته كبيرة مع مغادرته أمس إلى الأردن للمشاركة في «رالي باها»، وقال: العام الماضي كان صعباً للغاية في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، من خلال الحجر بالبداية، ثم العودة التدريجية للمنافسات، ورغم ذلك تمكنت من العودة بعد التوقف الطويل، وحققت المركز الثالث في رالي دبي الذي أقيم مؤخراً، التجهيز للعودة للمنافسات احتاج للوقت، لكن بشكل عام استعدت جزءاً كبيراً من مستواي، وطموحاتي مواصلة المضي قدماً من أجل تحقيق الإنجازات.

وتابع: قدمت الدولة مثالاً رائداً في دعم رياضة المحركات عموماً في مرحلة جائحة فيروس كورونا، مع استمرار إقامة المنافسات هنا، والقدرة على العودة إلى التدريبات والمشاركات، وهي أمور إيجابية للغاية تؤكد مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي في هذا النوع من الألعاب الرياضية المهمة للغاية.

ويعتبر البلوشي، أول إماراتي يشارك في رالي داكار العالمي في عام 2012، وهو الذي شارك في عدة نسخ بعد ذلك، آخرها النسخة التي أقيمت في السعودية.

يذكر أن الفيلم الرياضي «في أي يوم أحد، الفصل التالي»، يتم عرضه في «فوكس سينم» بالدولة، وهو فيلم رياضي وثائقي تبلغ مدته 95 دقيقة، ويضم نجوم الدراجات النارية، بما في ذلك راكبو الدراجات النارية: مارك ماركيز وداني بيدروسا، ونجم رياضات الحركة ترافيس باسترانا، ورائد سباق الدراجات النارية الحرة روبي ماديسون، وبطل بايكس بيك إنترناشيونال هيل كلايمب للدراجات النارية كارلين دن، وبطلة موتوكروس للسيدات آشلي فيوليك، وأسطورة الموتوكروس دوج هنري، مصمم الدراجات النارية المخصص والمتسابق السابق رولاند ساندز وأحد أنجح الدراجين في تاريخ السوبر كروس، جيمس ستيوارت.