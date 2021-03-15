منتخب الجودو يغادر إلى جورجيا بثوب جديد

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم منتخب الجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف المشارك في وزن «تحت 73 كجم»، وايفان ريمارينكو في وزن «تحت 100 كجم»، يوم 24 من مارس الحالي، للمنتخبات المشاركة في بطولة تبليسي جراند برى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي في الفترة من 26 وحتى 28 مارس، وتجمع البطولة 85 دولة، بينها 9 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر، قطر.

وتأتي مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا، بثوب جديد بإشراف المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف، وعقب فترة إعداد مثالية بدأت بمعسكر تل أبيب المشترك فبراير الماضي، ثم المشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام لأول مرة في الشهر نفسه، وانتقل بعدها لمعسكر في بلغاريا لـ3 أسابيع، بعد الاعتذار عن المشاركة في بطولة طشقند جراند سلام، التي فاز بلقبها منتخب اليابان.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن إعداد منتخب الجودو الأول يسير بصورة مثالية وفقاً لخطة الإعداد التي حددها مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لرؤية اللجنة الفنية للمنتخب للوصول لأولمبياد طوكيو في يوليو المقبل بشكل متميز.

وقال: منح معسكر بلغاريا منح المدرب الجديد باكال فكرة شاملة عن مستوى أفراد، وهذا بدوره سينعكس تدريجياً على أداء اللاعبين اعتباراً من بطولة تبليسي جراند برى في جورجيا.