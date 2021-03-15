عمر نعمان يفوز على 31 لاعباً في مباراة شطرنجية

الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفوز على 31 لاعباً ولاعبة والتعادل أمام اثنين في المباراة الاستعراضية «سايمولتانيا» التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على موقع ليتشيس الدولي، بمشاركة جميع أندية الشارقة الشطرنجية، وأقيمت بنظام التتابع للعب مع جميع اللاعبين في وقت واحد.

وكانت المفاجأة نجاح عبدالله الراوي لاعب خورفكان، ومحمد إحسان لاعب اتحاد كلباء، بالتعادل مع عمر نعمان، ولعب الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي مع 33 لاعباً ولاعبة، ممثلين لـ8 أندية شطرنجية، وهي: اتحاد كلباء ومليحة والبطائح وخورفكان والحمرية والذيد والمدام والشارقة الثقافي للشطرنج، وجاءت النتيجة النهائية بعد مرور 3 ساعات، بفوز الأستاذ الدولي عمر نعمان بنتيجة 32 نقطة، بواقع 31 فوزاً وتعادلين.

وحظيت البطولة بمتابعة جمهور غفير من لاعبي أندية الإمارة والأهالي والمدربين، وكذلك طلبة المدارس المنتسبين إلى مبادرة خطط وفكر لتعليم الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج لجميع مدارس إمارة الشارقة، ويشارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدولي عمر نعمان آل على، الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته باللعب مع مجموعة كبيرة من لاعبي أندية الشارقة الشطرنجية، واعتبرهم مواهب واعدة وقادمة بقوة للساحة الشطرنجية في الدولة.

وأكد نعمان أن جميع المباريات لم تكن بالسهولة المتوقعة، كما أشاد بمستوى جميع اللاعبين بشكل عام، لافتاً الانتباه إلى مستوى 4 لاعبين بشكل خاص وهم: عبدالله الراوي من نادي خورفكان، ومحمد إحسان من نادي اتحاد كلباء، وأحمد الصباغ من نادي مليحة الرياضي، وراكان عساف من نادي الثقة للمعاقين.