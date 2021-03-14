كومان يرفض الضحك!

برشلونة (رويترز)

أشار رونالد كومان مدرب برشلونة، إلى أن فريقه يشعر بالدافعية والحماس بالتطور الذي يشهده، ولا ينشغل بتعثر منافسيه على اللقب، حيث يسعى للفوز على ضيفه ويسكا اليوم لتضييق الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى أربع نقاط، وتعادل أتلتيكو سلبياً مع مضيفه خيتافي، وفقد 11 نقطة في آخر 8 مباريات، بينما فاز برشلونة في 7 من آخر 8 مباريات. وقال كومان «لا يجب أن نضحك على تعثر الآخرين، ينبغي الانشغال بأنفسنا، والتركيز على الفوز اليوم، والفريق يشعر بالحماس والدافعية حالياً، ولا يرجع الأمر لنتائج المنافسين، لكنه بسبب نتائجنا الجيدة».