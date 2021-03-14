شباب الأهلي والشارقة.. «ذكريات سوبر»

منير رحومة (دبي)

مباراة شباب الأهلي والشارقة، اليوم، في «الجولة 21» لدوري الخليج العربي بذكريات «السوبر» بين الفريقين، حيث إن اللقاء الأخير في يناير الماضي، خلال مباراة السوبر التي حسمها «الفرسان»، بينما آخر فوز لـ «الملك» في «السوبر» قبل 549 يوماً.

وتأتي مواجهة اليوم في ظروف خاصة للفريقين، حيث يعول الضيوف الذين انتفضوا في الجولة الماضية، وأنهوا السلسلة السلبية التي استمرت لخمس جولات متتالية في الدوري من دون انتصار، وبالتالي انتزاع نتيجة إيجابية، تضمن مواصلة تشديد اللحاق بالجزيرة «المتصدر»، أملاً في العودة من جديد إلى المركز الأول.

وفي المقابل يسعى أصحاب الأرض الذين يعيشون أفضل فتراتهم، بقيادة المدرب مهدي علي، بعدم الخسارة في 17 مباراة متتالية، بجميع المسابقات، للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين متتاليين، وبالتالي مواصلة جمع النقاط، بطموح الارتقاء في جدول الترتيب، والمنافسة بجدية على بطاقة آسيوية.

وبعد تسجيل مهدي علي أسبقية في المواجهات المباشرة بين المدربين المواطنين بدوري الخليج العربي، يخطط عبدالعزيز العنبري للرد في لقاء اليوم، وتعديل الكفة بفوز يصب في مصلحته، يؤكد قدراته الفنية الكبيرة. ومن المتوقع أن تحفل القمة بالعروض الفنية الجميلة والإثارة الكبيرة، لخطف نقاط اللقاء، خاصة أن الفريقين يملكان نخبة من اللاعبين المميزين، من أصحاب المهارات والإمكانيات العالية.